Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Приморского края

Угрозы цунами нет. Фото: Олег УМАРОВ

В Приморье 1 ноября зафиксировали землетрясение. Сейсмическая угроза, по данным сайта eqalert.ru, произошла в 0:45.

Подземные толчки отмечены недалеко от поселка городского типа Ольга. Очаг находился на глубине 368 километров. По силе тряска равна 4,2 магнитуды. По предварительной информации, жители края даже не ощутили землетрясения. Угрозы цунами также нет.

В августе, когда тряска была в заливе Петра Великого, недалеко от Владивостока, сотрудники Центра Цунами портала «Примгидромет» отмечали:

– Толчки, которые способны вызвать цунами в Приморье, должны произойти в Японском море на глубине не меньше 100 километров и быть больше 7 баллов.

Напомним, что до этого «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в поселке Дунай жители столкнулись с толчками неизвестного происхождения. Некоторые предположили, что это до края дошло землетрясение, которое зафиксировали у восточного побережья японского острова Хонсю.

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