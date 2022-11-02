Во власти тыловой части циклона: о погоде в Приморье на среду

Теплый и безветренный день ожидается в Приморье. Фото: Анна СОБОЛЬ

В среду, 2 ноября, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики обещают день без осадков, ветер возьмет направление с запада и юго-запада, местами до сильного, а воздух прогреется от 1 до 11 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно, но без дождей. Вечером северо-западный и западный ветер усилится, температура воздуха +7...+9 градусов.

В соседнем Уссурийске также без осадков, слабый до умеренного юго-западный ветер и до 10 градусов тепла.

В Находке немного теплее – до 11 градусов со знаком плюс. Ветер слабый северо-западный и западный, переменная облачность, без осадков.

Синоптики сообщают, что, по итогам многолетнего мониторинга, самая низкая температура в этот день зафиксирована в 1974 году – 6,2 градуса со знаком минус. Самым высоким показателем стал 15,6 градуса тепла аж в 1937 году.

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