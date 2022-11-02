Аварийные отключения воды пройдут во Владивостоке

Отключения продлятся порядка десяти часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из районов Владивостока в среду, 2 ноября, останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся уже с 9 часов утра по улице:

Адмирала Горшкова, 53, 55, 57, 67, 69, 71, 79, 83, 85.

Вернется вода в дома владивостокцев к 19 часам вечера. Специалисты сообщают, что причины отключения – аварийные ремонтные работы.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», пожар на подстанции оставил без электричества целый район города. Сейчас электроснабжение частично восстановлено, но без света по-прежнему остаются 11 детских садов, двери которых сегодня утром так и не открылись для ребят.

Специалисты уверяют, что уже к полудню электроэнергия вернется в дома владивостокцев. Родителей, чьим детям не удалось сегодня попасть в детские сады, просят отнестись к случившемуся с пониманием.

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