Территория добрых дел: как ВМТП помогает детям

У детей должно быть все необходимое для обучения и игр. Фото: FESCO

Для детей в больницах, интернатах и школах представители социально ответственных компаний – всегда особые гости. Мальчишки и девчонки знают их в лицо и по именам, встречают на пороге и радуются, когда получают любимые конфеты и новые игрушки.

Забота о детях – главное направление в социальной программе Владивостокского морского торгового порта (входит в Транспортную группу FESCO). Что бы ни происходило в политике или экономике, ВМТП строит детские площадки, помогает школьникам и маленьким пациентам, сиротам и детям с инвалидностью, юным артистам и спортсменам.

– В порту хорошо понимают, что дети – это наше будущее. У них всегда должно быть все необходимое для обучения, здоровья, развития и игр с друзьями. И мы им в этом помогаем, – говорит Владимир Корчанов, управляющий директор ПАО «ВМТП».

Профсоюзная организация Владивостокского морского торгового порта также заботится о детях Приморья – устраивает для подшефных учреждений праздники, организует необходимую помощь.

Порт помогает юным жителям города всеми силами. Фото: FESCO

Море возможностей от ВМТП

В 2022 году Владивостокскому морскому торговому порту исполнилось 125 лет. В честь юбилея предприятие выделило 2 миллиона рублей для победителей конкурса «Море возможностей» в отдельной номинации ВМТП. Этот конкурс организует Транспортная группа FESCO, и благодаря открытому формату получить грант может любая социальная инициатива.

Победителями в отдельной номинации Владивостокского морского торгового порта стали проекты на территории Эгершельда.

В средней школе № 6 ВМТП оборудовал детскую телестудию «Объектив» еще 15 лет назад. С тех пор школьники готовят теле- и радиопрограммы, изучают основы журналистики. Благодаря гранту, полученному в конкурсе «Море возможностей», школа обновила оборудование и получает образовательную поддержку от ВВГУ (бывший ВГУЭС) и практическую – от телеканала «ОТВ-Прим».

Победа в конкурсе «Море возможностей» принесет средней школе № 39 класс робототехники. Владивостокский морской торговый порт обустраивает его совместно с правительством Приморского края.

Единственная бесплатная секция самбо на Эгершельде находится в Доме детства и юношества им. Крыгина. Выигранный грант позволил оборудовать помещение и обеспечить юных спортсменов всем необходимым, занятия проводят члены Федерации самбо во Владивостоке.

В шестой школе теперь есть своя телестудия. Фото: FESCO

Порт спорту

В здоровом теле – здоровый дух! Владивостокский морской торговый порт уже много лет поддерживает спорт во всех его проявлениях.

Портовики любят хоккей, сами играют в любительских лигах, за счет предприятия посещают спортивные секции и тренажерный зал, бассейн и утреннюю зарядку, занимаются бегом.

– В этом году мы закупили спортинвентарь для четырех школ Владивостока – № 12, 16, 18 и 25. Ученики занимаются на уроках физкультуры, у них есть все необходимое. Также ВМТП благоустраивает детские площадки. Весной подарили такую жителям улицы Саратовской на Эгершельде, сейчас проектируем вторую – на Авраменко. Спорт должен быть доступен каждому ребенку, – отметил Владимир Никодимович.

Портовики уверены, что помогать детям – долг каждого крупного предприятия. Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим универсальным стивидором на Дальнем Востоке, третий год подряд занимает первое место в России по контейнерообороту. Это один из основных налогоплательщиков и работодателей региона.

ВМТП много лет поддерживает спорт во всех его проявлениях. Фото: FESCO

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