Пожилой приморец убил незнакомца, выгоняя его из гостей

Все случилось еще 2 марта 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось еще 2 марта 2022 года. В квартире дома по улице Уссурийской компания распивала алкогольные напитки. Один из мужчин, 61-летний местный житель, в какой-то момент решил выгнать незнакомого ему человека. Фигурант уголовного дела избил оппонента, не менее четырех раз ударил его ножом, от чего потерпевший скончался.

Следствие завершило расследование уголовного дела по факту убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку – часть 1 статьи 105 УК РФ. Доказательная база достаточно дополнена, обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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