Приморье – довольно сплоченный регион. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дорогие приморцы! От имени депутатов Законодательного Собрания искренне поздравляю вас с Днем народного единства!

Сегодня отличный повод, чтобы вспомнить историческую составляющую праздника – освобождение Москвы силами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Память об этих героических событиях уже 410 лет живет в народе, а сама дата стала символом согласия, взаимовыручки и единения большого многонационального российского народа во время суровых испытаний.

В настоящее время в мире происходят тревожные процессы, поэтому необходимо держаться вместе и быть сплоченными. Это особенно важно сегодня, когда мы вновь столкнулись с коричневой чумой, и россияне пришли на помощь своим соотечественникам в борьбе с неонацизмом. Приморье – гостеприимная земля, готовая принять беженцев, оказать поддержку всем, кто вынужденно покинул свои дома. Обеспечивая суверенитет, возвращая мирную жизнь, гарантируя безопасность наших территорий, мы всегда будем сильным и сплоченным народом, который никто и никогда не сможет сломить.

Именно единение всего российского общества, его высокая ответственность за судьбу страны позволяли всегда и особенно в трудные времена сохранить независимость и защитить российскую государственность.

В этот праздничный день желаю всем жителям и гостям Приморья крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и всего самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик

Александр Иванович Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

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