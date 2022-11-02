В Приморье проверяют бомбоубежища

Никакой срочной подготовки в Приморском крае не ведется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае началась проверка городских помещений, пригодных для укрытия населения в случае военной необходимости. Об этом сообщили в правительстве. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас специалисты сверяют количество защитных сооружений, а также оценивают их состояние. Долгое время этому не уделялось должного внимания, но, как показывают последние события, такими объектами гражданской обороны необходимо заниматься всерьез и регулярно.

– Сейчас проводится ряд мероприятий, чтобы навести порядок в части гражданской обороны и определить потребность в укрытиях и их возможном дооборудовании до комфортных условий. Все службы жизнеобеспечения периодически должны наводить порядок на этих объектах, которые всегда должны быть в режиме готовности, – сообщил глава министерства ГОЧС региона Александр Златкин.

Подчеркнем, что никакой срочной подготовки не ведется, – просто ревизия укрытий. Составляются списки с описанием их состояния. Один из важных моментов: доступ в подвалы жилых домов должен быть ограничен, а сами помещения должны содержаться в порядке без захламления. Это прежде всего требования противопожарной безопасности.

Напомним, ранее в сети появились приказы о подготовке бомбоубежищ в Приморском крае. Документы разослала Государственная жилищная инспекция региона, а позже картинка облетела местные соцсети и вызвала ажиотаж среди населения. Корреспондент «Комсомолки» разбирался в том, что же это значит на самом деле и есть ли поводы для паники.

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