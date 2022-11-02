Кабельные линии на подстанции во Владивостоке восстанавливают бригады МУПВ «ВПЭС»

Планируется, что все ремонтные работы будут завершены 2 ноября Фото: Администрация Владивостока

Бригады МУПВ «ВПЭС» восстанавливают кабельные линии на подстанции «ДРСК». Об этом сообщает мэрия Владивостока. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К этому часу известно, что специалисты до сих пор ликвидируют повреждения на подстанции 110/35/6кВ 2«Р» АО «ДРСК» в районе Иртышской, 16. Уже восстановлено электроснабжение более чем у 12 тысяч жителей Первореченского района. Практически все социальные объекты запитаны. Подключение абонентов происходит постепенно, трансформаторные подстанции переводят на резервные источники электроснабжения.

Без электроэнергии до сих пор остаются детские сады № 103, 30, 169, 22, 23, 116, 134,187, 107 и 390 многоквартирных домов по улицам Иртышской, Гамарника, Волжской, Печорской, Карбышева, Вострецова, Днепровской, Тухачевского.

Оперативная бригада МУПВ «ВПЭС» меняет поврежденные кабельные линии мощностью в шесть киловатт, потому что при пожаре пострадало 16 линий протяженностью более одного километра. В пресс-службе мэрии уточнили, что устраняют аварию сотрудники МУПВ «ВПЭС» в составе 32 специалистов, задействовано 10 единиц спецтехники.

Напомним, что авария произошла 1 ноября. В 21:26 на территории подстанции АО «ДРСК» по улице Иртышской, 16 произошло короткое замыкание. Так как возгорание абонентских линий произошло на территории подстанции, ДРСК незамедлительно создала необходимые условия для безопасного тушения пожара в соответствии с требованиями регламента работы в подобных нештатных ситуациях. Так энергетиками ДРСК в 22:22 была оперативно отключена ПС 110/6 кВ «2Р» с вынужденным погашением части потребителей Первореченского района.

До четырех часов утра специалисты выполняли мероприятия по подключению кабельных линий, находящихся за территорией подстанции «ДРСК». После допуска на территорию подстанции бригада приступила к выполнению аварийных работ.

– Бригаде приходится работать в стесненных условиях. Ремонт идет в действующей электроустановке, кабельные линии восстанавливаются в строгой очередности в количестве 16 штук. При работе соблюдаются все меры по электробезопасности. Поэтому просим жителей с пониманием отнестись к данной ситуации. Кроме того, подстанции ВПЭС по возможности переводятся на резервные источники электроснабжения, – пояснил директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин.

Планируется, что все ремонтные работы будут завершены 2 ноября.

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