Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчину, который устроил стрельбу утром 30 октября в одном из стриптиз-клубов Владивостока, отправят в СИЗО на два месяца. Любитель женских танцев был пьян, словесная перепалка с кем-то из посетителей переросла в нешуточный конфликт, затем последовало семь хаотичных выстрелов из травмата. Итог – два человека пострадали, им потребовалась помощь врачей, а виновник инцидента теперь понесет ответственность за содеянное.

– С учетом позиции прокурора, Ленинский районный суд города Владивостока удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, – рассказали в прокуратуре.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на мужчину завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

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