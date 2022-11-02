Жители коттеджного поселка в пригороде Владивостока получили новое качество связи

Жителям «Нового Де-Фриза» теперь доступны самые современные технологии. Фото: пресс-служба МегаФон

МегаФон построил новую базовую станцию в коттеджном поселке «Новый Де-Фриз», расположенном на побережье Углового и Амурского заливов. Более тысячи приморцев получили доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи.

«Новый Де-Фриз» – один из самых крупных и современных жилых комплексов Надеждинского района. Он занимает более 18 гектаров на одноименном полуострове в поселке Зима Южная. Экологически чистый район, прямой выход к морю и современные технологии строительства уже привлекли сюда сотни семей. Новый микрорайон отличает высокое качество инфраструктуры, и надежная мобильная связь станет еще одной важной составляющей комфортной среды.

Жителям «Нового Де-Фриза» теперь доступны самые современные технологии сети МегаФона. В их числе VoLTE – сервис для звонков, который отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. Новая базовая станция обеспечит абонентов высокими скоростями мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть, например, в вечерние часы или праздничные дни, а используемый частотный диапазон хорошо проникает в закрытые помещения и пространства. Жителям, которые работают удаленно из дома, будет полезна опция pre-5G, которая увеличивает скорость передачи данных в смартфоне еще до 50%.

– Наличие скоростного мобильного интернета сегодня является важной составляющей комфортной жизни как в городах, так и в небольших поселках. С помощью смартфона мы не только общаемся с близкими и решаем рабочие вопросы, но также совершаем покупки, обучаемся онлайн, смотрим фильмы и даже дистанционно получаем консультации врача. Запуск сети на территории «Нового Де-Фриза» также поможет его жителям активно внедрять в свой быт «цифровых помощников» – умные лампы, датчики и счетчики, которые помогают создать еще более удобную и безопасную среду, – сказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.