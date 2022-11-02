До конца сезона в Приморье восстановят три мостовых сооружения

Тематическая иллюстрация. Фото: Сергей ЛАНИН

В Чугуевском районе после циклонов до сих пор нет проездов к Пшеницыно и Цветовке. Попасть туда можно только по объездной трассе. До 17 ноября (конца рабочего сезона) дорожники реконструируют в Приморье три мост. Основная часть запланированных на год работ завершена. Об этом рассказал директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке.

Подводя итоги за 2022 год, Алексей Ширшов отметил, что ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием продолжится до тех пор, когда температура в регионе не упадет до -10 градусов. При этом восстановительные работы (ямочный ремонт гравийных дорог, водоотводных канав и полос отвода) в Приморье завершены в объеме даже большем, чем было предусмотрено по контракту. При этом обстановка в крае сохраняется непростая – всему виной тайфуны, внесшие свои коррективы в начале осени.

– Большие разрушения принесла стихия, в том числе тайфун «Хиннамнор». Пришлось перебрасывать технику в особо пострадавшие Ольгинский и Лазовский районы. Многие дополнительные подрядные организации восстанавливают проезды до сих пор так же, как и мы. Думаю, что в ноябре все завершим. В районе Пшеницыно и Цветовки серьезно размыло подходы к мосту через Уссури. Поэтому населенные пункты оказались отрезанными.

В следующем году начнется второй этап восстановления с федеральным финансированием. Состояние трасс в Лазовском и Ольгинском районах доведут до нормативных параметров, ведь дороги там, по словам Ширшова, просто отсутствуют.

В планах у «Примавтодора» до конца сезона отремонтировать три конструкции в Пограничном округе. В следующем году начнется работа над мостами через реки Партизанская, Осиновка и Большая Уссурка.

Проект «Безопасные и качественные дороги»

По БКД компания работает над пятью проектами. Работы продолжаются над автодорогой в районе Врангеля, они выполнены на 98% – осталось обустроить остановки, тротуары и барьерные ограждения. В список также вошли 25 километров гравийных дорог: в Лазовском районе, в Дальнегорском ГО, в Тернейском районе и в Пограничном округе.

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