Филиал ПАО «Россети» модернизировал силовое и коммутационное оборудование на подстанциях Приамурья

Высоковольтные вводы. Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока завершил программу замены высоковольтных вводов в центрах питания Амурской области. Смонтировано 57 единиц оборудования. В результате технического переоснащения возросла надежность электроснабжения Приамурья – приграничного региона с населением 767 тысяч человек.

Высоковольтные вводы были заменены на автотрансформаторах и реакторе ключевой узловой подстанции – 500 кВ «Амурская», а также на силовом оборудовании и выключателях 10 энергообъектов класса напряжения 220 кВ.

Вместо вводов с бумажно-масляной изоляцией на подстанциях установлены современные российские аналоги с твердой RIP-изоляцией. Вводы с такой изоляцией более надежны, имеют более длительный срок эксплуатации и практически не требуют обслуживания.

Вводы являются конструктивной частью силового подстанционного оборудования – трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного – выключателей. Они обеспечивают механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции.

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