Ограничить движение, перекрыть дорогу: директор АО «Примавтодор» рассказал, что делать в случае снегопада

Тематическая иллюстрация. Фото: Александр ХИТРОВ

Дорожные службы Приморья приведены в боевую готовность. АО «Примавтодор» уже закупил реагенты и перевел технику на зимние «рельсы». По словам директора компании Алексея Ширшова, в особо критичных случаях трассы региона будут перекрываться для расчистки, контролировать движение будут оперативные штабы.

В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке Алексей Ширшов рассказал, что для подготовки специальной снегоуборочной техники достаточно получаса-часа. За это время самосвал становится комбинированной дорожной машиной (КДМ). В машинах сейчас производится замена масел и других жидкостей, резины. С помощью техники сотрудники «Примавтодора» подготовят дороги Приморья к предстоящему снегу, используя пескосоляные смеси (ПСС).

– В разных районах Приморья за зиму происходит от 33 до 40 снегопадов. Исходя из этого рассчитывается количество реагентов. Реагенты «Бионорд» используются на дорогах первой категории (к ним относится гостевой маршрут). Их закуплено 1,5 тысячи тонн. Второстепенные трассы посыпаются ПСС, которая состоит на 20% из соли и на 80% из песка – около 40 тысяч тонн в общем объеме.

Руководитель «Примавтодора» отметил, что по указу губернатора Олега Кожемяко во всех районах Приморья налаживается взаимодействие с ГИБДД. После дорожного коллапса в Дальнегорском ГО, когда первый снег перекрыл движения на перевалах и трассах, в крае будут перекрывать особо сложные участки дорог до того, как их расчистит дорожная техника от снега.

– Люди простоят несколько часов, пока пройдут работы, и не помешают затем движению других автомобилей. Во Владивостоке, например, часто перекрывают объездную дорогу Седанка – Патрокл.

Также в каждом муниципалитете создаются оперштабы, куда входят дорожные организации и электросетевые компании, ГИБДД, МЧС и главы районов и округов.

– Наиболее сложный период это начало, то есть переходный период, когда мы с осени заходим в зиму. Это первый снег, это переход температуры через ноль, плюс народ за лето расслабился и не готов к зимнему периоду. Поэтому сложности заключаются не в количестве осадков, а в этом переходе, – добавил Ширшов.

По словам специалиста, сложные участки дорог в Приморье находятся на перевалах. Туда заранее выставляется техника. В том числе сюда входят районы, расположенные в Приханкайской низменности. В тех местах после снегопада дует сильный ветер.

– В прошлом году, например, надувало больше трех метров. Приходилось использовать не комбинированные дорожные машины, не грейдеры, а бульдозеры и погрузчики, потому что сложно было пробить трехметровую толщу утрамбованного снега. Получались целые тоннели в Ханкайском районе.

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