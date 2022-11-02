Не пугайтесь: в Приморье взвоют сирены

Жителей края попросили никак не реагировать на звуки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Правительство Приморья сообщило о предстоящей проверке готовности системы оповещения о ЧС. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В населенных пунктах Приморского края во вторник, 8 ноября, пройдут плановые учения по проверке системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Что это значит? В течение нескольких минут в городах и селах будут работать сирены.

Жителей края попросили никак не реагировать на звуки и не предпринимать никаких действий – ситуация штатная.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Приморье проверят и приведут в порядок подвалы жилых домов, пригодные для укрытия населения в случае военной необходимости. Ранее в сети появились приказы о подготовке бомбоубежищ в Приморском крае. Документы разослала Государственная жилищная инспекция региона, а позже картинка облетела местные соцсети и вызвала ажиотаж среди населения. Корреспондент «Комсомолки» разбирался в том, что же это значит на самом деле и есть ли поводы для паники.

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Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

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