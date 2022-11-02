В Приморье мужчина «наказал» свою подружку, вонзив в нее нож

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело завели на 30-летнего вспыльчивого приморца. Его подозревают в причинении тяжкого вреда женщине, с которой он распивал спиртные напитки. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, произошла трагедия 27 октября 2022 года в квартире на улице Решетникова села Камень-Рыболов. Хозяин дома выпивал с компанией друзей. Как вдруг между ним и одной гостьей возник конфликт. Во время ссоры эмоциональная женщина оскорбила своего приятеля, за что впоследствии поплатилась жизнью. Обидчивый мужчина решил «наказать» за грубости подружку, поэтому нанес ей удар ножом в область бедра. Пострадавшая скончалась в больнице из-за сильной потери крови.

Обидчика подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4, статья 111 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов собирают доказательства и опрашивают свидетелей происшествия. Если вину агрессивного мужчины подтвердят, то ему придется провести в тюрьме до 15 лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что после оскорбления разъяренный житель Камчатки забил товарища камнем до смерти. Теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде и прокуратуре.

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