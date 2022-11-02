Мужчина чуть не изнасиловал сотрудницу сауны на Камчатке

Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозревается в покушении на изнасилование 36-летний уроженец Карагинского района. Во время отдыха он начал приставать к сотруднице сауны. Однако довести дело до конца нарушитель не успел, его остановили росгвардейцы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, случилось происшествие утром 3 октября. Мужчина выпивал горячительные напитки в частной сауне, как вдруг его внимание привлек персонал заведения. Подозреваемый попытался изнасиловать женщину 37 лет, но она успела нажать тревожную кнопку. Служащие Росгвардии оперативно отреагировали на вызов, остановили и поймали злоумышленника, поэтому отделалась потерпевшая сильным испугом и шоком.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый раньше уже был судим. На него завели уголовное дело за покушение на изнасилование (часть 3, статья 30 и часть 1, статья 131 УК РФ). Мужчина признал вину и раскаялся в своем поступке, но решать его судьбу теперь предстоит прокуратуре и суду. Наказание за данное преступление включает в себя лишение свободы от трех до шести лет.

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