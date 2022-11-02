Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 6:33

Мужчина чуть не изнасиловал сотрудницу сауны на Камчатке

Ранее он уже был судим
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозревается в покушении на изнасилование 36-летний уроженец Карагинского района. Во время отдыха он начал приставать к сотруднице сауны. Однако довести дело до конца нарушитель не успел, его остановили росгвардейцы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, случилось происшествие утром 3 октября. Мужчина выпивал горячительные напитки в частной сауне, как вдруг его внимание привлек персонал заведения. Подозреваемый попытался изнасиловать женщину 37 лет, но она успела нажать тревожную кнопку. Служащие Росгвардии оперативно отреагировали на вызов, остановили и поймали злоумышленника, поэтому отделалась потерпевшая сильным испугом и шоком.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый раньше уже был судим. На него завели уголовное дело за покушение на изнасилование (часть 3, статья 30 и часть 1, статья 131 УК РФ). Мужчина признал вину и раскаялся в своем поступке, но решать его судьбу теперь предстоит прокуратуре и суду. Наказание за данное преступление включает в себя лишение свободы от трех до шести лет.

ПО ТЕМЕ:

Семь выстрелов из травмата в стриптиз-клубе обернулись для приморца поездкой в СИЗО

Из-за пьяной перестрелки пострадали несколько человек (подробнее)

Во Владивостоке пьяный любитель женских танцев устроил стрельбу в стриптиз-клубе

Мужчину с окровавленным лицом увезли сотрудники Росгвардии (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.