Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток2 ноября 2022 6:42

На одной из проблемных улиц Владивостока запретят парковаться

Новые знаки появятся здесь уже совсем скоро
Арсений СЕРГЕЕВ
От местных жителей стали массово поступать жалобы

От местных жителей стали массово поступать жалобы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Лейтенанта Шмидта установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает мэрия Владивостока. Предполагается, что изменения позволят разгрузить проезд на этом участке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

От местных жителей стали массово поступать жалобы на предмет того, что проезд на Лейтенанта Шмидта всегда запаркован. Проехать этот участок становится сложно. Именно поэтому специалисты решили установить новые дорожные знаки в районе дома № 2а по улице Арсеньева.

– В ближайшее время здесь смонтируют знаки, запрещающие парковку машин, совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», – уточнили в городском управлении дорог.

Схема движения

Схема движения

Фото: Администрация Владивостока

Автомобилистов просят быть внимательнее в связи с нововведениями и четко соблюдать правила дорожного движения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.