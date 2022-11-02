На одной из проблемных улиц Владивостока запретят парковаться

От местных жителей стали массово поступать жалобы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Лейтенанта Шмидта установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает мэрия Владивостока. Предполагается, что изменения позволят разгрузить проезд на этом участке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

От местных жителей стали массово поступать жалобы на предмет того, что проезд на Лейтенанта Шмидта всегда запаркован. Проехать этот участок становится сложно. Именно поэтому специалисты решили установить новые дорожные знаки в районе дома № 2а по улице Арсеньева.

– В ближайшее время здесь смонтируют знаки, запрещающие парковку машин, совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», – уточнили в городском управлении дорог.

Схема движения Фото: Администрация Владивостока

Автомобилистов просят быть внимательнее в связи с нововведениями и четко соблюдать правила дорожного движения.

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