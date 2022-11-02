Жителей Приморья ждут прохладные выходные

В отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -11 °C. Фото: Артур ВОВЖЕНЯК

Жители и гости Приморья с нетерпением ждут выходных на этой неделе. Но, кажется, погода не хочет соответствовать ничьим ожиданиям. В праздничные дни хоть и обойдется почти без осадков, однако будет прохладно.

4 ноября в ночные часы в северных районах возможен слабый снег. Столбики термометров покажут -6…-11 °C, в горных районах до -15 °C, лишь на побережье теплее, 0…-5 °C. День также холодный, +2…+7 °C, на северо-востоке местами до -4 °C.

В субботу, 5 ноября, малооблачно и без осадков. Ветер поменяет направление с северо-западного на юго-западное. Станет теплее на 2-4 градуса. Температура воздуха на северо-востоке останется слабоотрицательной.

В воскресенье, 6 ноября, ночью столбики термометров покажут -5…-11 °C, на побережье – 0…-4 °C. А днем станет прохладнее, от +1 °C на севере до +7 °C на юге.

Что касается приморской столицы, во Владивостоке осадков не ожидается. Ночь на пятницу будет холодной, -2…-5 °C, а днем воздух прогреется только до +3…+6 °C. В субботу как ночные, так и дневные температуры повысятся на 2-4 градуса. В воскресенье все также холодно: ночью 0…-2 °C, днем +3…+5 °C.

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