В четверг, 3 ноября, в Приморье заметно похолодает

Утренний Владивосток Фото: Анна СОБОЛЬ

В четверг, 3 ноября, Приморский край окажется во власти холодной тропосферной ложбины. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись в отдельных районах, температура воздуха сегодня -5...+6°C. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице без дождей, ветер умеренный до сильного, северо-западный. Утром столбики термометров опустились до 0...-2°C, днем температура +3...+5°С.

В соседнем Уссурийске переменно облачно и без осадков, до середины дня ветер умеренный, после – до сильного. Утром температура здесь заметно ниже – от 4 до 6 градусов со знаком минус. Днем так же, как и во Владивостоке.

В Находке тоже без дождей, ветер умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы 0...+2°C.

К слову, согласно многолетним наблюдениям, самым холодным в дальневосточной столице был 1969 год, когда в этот же день минимальная температура воздуха отмечалась -6,1 °С. Самым теплым было 3 ноября во Владивостоке в 1919 году, когда максимальная температура воздуха составила +17,5 °С.

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