Мобилизованные приморцы начали получать выплату в 150 тысяч рублей

Для получения выплаты подавать никаких заявлений не нужно Фото: Александр ГЛУЗ

Краевые выплаты начали получать мобилизованные приморцы. Об этом сообщает правительство края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве отметили, что до конца ноября все призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации получат на счета 150 тысяч рублей. В региональном министерстве труда и социальной политики еще раз напомнили, что никаких документов подавать не нужно.

Осуществляется выплата в четыре этапа:

– формирование списка получателей материальной помощи и отправка в Центр социальной поддержки населения края;

– проверка данных, в том числе на предмет проживания мобилизованного в Приморье;

– передача проверенных документов для оплаты в министерство труда и социальной политики Приморского края;

– выплата денег на счета.

От командования воинских частей еще с прошлой недели частично поступили списки граждан, отправленных на военную службу.

– Мы сразу приняли их в работу, и первые выплаты уже поступили на счета приморцев, – рассказали в министерстве.

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