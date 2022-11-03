4 ноября станет законным выходным для сотрудников почтовой связи. Фото: Почта России

В Приморском крае почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем народного единства, который в России отмечают 4 ноября. В этом году дата выпала на пятницу.

Итак, как рассказали в пресс-службе государственного почтового оператора, в четверг, 3-го числа, отделения закроются на час раньше.

День народного единства, 4 ноября, станет выходным для почтовых отделений и сотрудников компании.

В субботу, 5 ноября, отделения Почты России будут принимать клиентов в обычном режиме – то есть участки откроются, если это предусмотрено их расписанием.

Также стоит добавить, что график работы некоторых сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru.

Напомним, в выходную пятницу в разных городах региона запланированы праздничные программы. Владивосток не стал исключением, «Комсомолка» уже писала про мероприятия, которые анонсировала мэрия. Также мы рассказывали о концертах, которые пройдут в муниципалитетах края на базе различных центров творчества.

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