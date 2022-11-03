Приморская «Рапунцель» воровала волосы в салонах по ночам

Необычная кража произошла во Владивостоке. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока задержала женщину, которая подозревается в краже волос. По версии следствия, привлекла нарушительницу возможность легкой наживы. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей, сообщили 3 ноября в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась директор салона красоты. Она рассказала, что ночью в заведение ворвалась неизвестная, которая разбила стеклянную дверь и похитила 17 хвостов для наращивания. Произошло преступление на улице Калинина, а ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Подобная ситуация произошла через 20 дней. Подверглась нападкам приморской «Рапунцель» студия, расположенная на улице Можжевеловой. В этот раз женщина забрала не только волосы, но и дорогие уходовые средства на сумму больше 400 тысяч рублей.

В салонах красоты были камеры видеонаблюдения. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В обоих салонах работали камеры видеонаблюдения, которые застали нежданную гостью врасплох. Подозревается в преступлении 35-летняя жительница Лесозаводска. В отделении она призналась, что хотела перепродать «женское богатство». Теперь на «предприимчивую» даму завели уголовное дело за кражу (части 2 и 3, статья 158 УК РФ). Если ее вину докажут, то ей грозит провести в тюрьме до шести лет.

Женщине может грозить до шести лет тюрьмы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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