В Банке России рассказали, какие купюры подделывают в Приморье чаще всего в 2022 году

Число выявленных поддельных денег уменьшилось на Дальнем Востоке Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество выявленных в банковской системе Приморья фальшивок продолжает сокращаться. Об этом сообщает Центральный банк Российской Федерации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, в III квартале 2022 года специалисты обнаружили в системе банка 26 фальшивых купюр. Из них 21 штука пятитысячных, две двухтысячные и три тысячные купюры. За тот же период в 2021 году подделок на 10% было больше.

Начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов считает, что причина снижения в пользовании чаще банковскими картами, нежели бумажными деньгами.

– Другая причина поддержание высокого качества денежных знаков, подделывать которые сложно, а чтобы проверить их, не обязательно быть экспертом. Главное, не забывать это делать.

Число выявленных поддельных денег уменьшилось и на Дальнем Востоке в целом – на 38%. Самая частая «фальшивка» – пятитысячная купюра, их выявлено 65 штук. Тысячных купюр – 12, двухтысячных – шесть. Подделывают и не такие крупные деньги: по одной фальшивке оказались 100 и 50 рублей и три монеты: две номиналом в один рубль и одна 10 рублей.

Число иностранных фальшивых банкнот тоже снизилось – всего четыре стодолларовые купюры, и это почти в шесть раз меньше, чем показатели прошлого года. Одна из них изъята из банковской системы Приморья.

Специалисты еще раз напомнили о необходимости проверять банкноты как минимум по трем признакам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.