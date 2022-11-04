Марихуану под кроватью нашли у жителя Приморья

Хозяин дома хранил наркотики под кроватью. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во время профилактической операции «Мак-2022» полицейские задержали жителя поселка Ветка Ольгинского района. Прошел обыск в доме у 41-летнего мужчины. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него большое количество наркотических веществ под кроватью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полиэтиленовый пакет с растениями отправили на экспертизу, где выяснилось, что его содержимое – каннабис. Вес марихуаны был немалым: около 700 граммов. Несмотря на это, хозяин дома утверждал, что наркотик ему нужен для личного пользования, а не для продажи.

Вес марихуаны составил около 700 граммов. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На нарушителя завели уголовное дело за незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть 2, статья 228 УК РФ). Наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что в селе Рощино оперативники изъяли у мужчины почти 500 кустов конопли. Он обустроил наркоплантацию якобы для личных нужд.

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