По факту гибели двух мужчин в Приморье во время обвала грунта завели уголовное дело

Прокуратура незамедлительно организовала проверку по факту произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кавалеровского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти двух человек в Приморье. Речь идет о произошедшем накануне ЧП в поселке Хрустальный. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Минувшим вечером среды, 2 ноября, сотрудники теплового района «Кавалеровский» дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» меняли участок сети водоснабжения. По неизвестным причинам во время работ обвалился грунт. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Прокуратура незамедлительно организовала проверку по факту произошедшего, а уже в четверг, 3 ноября, стало известно, что следком завел уголовное дело – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

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