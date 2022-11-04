В Приморье пытались сдать в аренду бомбоубежище

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росимущество пыталось сдать в аренду бомбоубежище площадью 255,8 квадратных метра в центре Владивостока. Информация об аукционном лоте с начальной ценой в 99 тысяч 700 рублей появилась на сайте территориального управления ведомства. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Бункер в центральной части города, на улице Уборевича, 10б, предполагалось сдать в аренду на торгах. Они состоялись в июле 2022 года на электронной площадке, и недавно был опубликован результат. Увы, никто лотом не заинтересовался. Когда аукцион повторится, пока неизвестно.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что правительство региона обязало управляющие компании Приморья привести бомбоубежища в нормативное состояние. Также 8 ноября в крае пройдут учения по гражданской обороне. На улицах городов с 10 утра будут работать сирены. Местным жителям необходимо использовать радио и ТВ, чтобы следовать инструкциям и получать дополнительную информацию о ходе учебных действий.

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