Приморцы не спешат отказываться от WhatsApp*

На Telegram приходится 26% трафика, на WhatsApp – 47%. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В октябре объем трафика в WhatsApp* у жителей Приморского края увеличился на 28% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик.

Активность приморцев в Telegram продолжает расти быстрее, на 218% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы в шесть раз превышает объем трафика в WhatsApp*. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 26% трафика, на WhatsApp* – 47%. Доля Viber среди популярных мессенджеров составляет 25%, его трафик значительно сократился по сравнению с прошлым годом.

В то же время звонить жители края по-прежнему предпочитают в WhatsApp* – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов, Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

* Принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta.

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