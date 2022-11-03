Больше 10 тысяч приморцев уже прошли бесплатное обследование благодаря акции «Здоровый#Я»

Пройти медосмотр можно в выходные. Фото: Оксана ЗУЙКО

В государственных медицинских учреждениях Приморья проводится акция «Здоровый#Я», благодаря которой жители края могут пройти бесплатное обширное обследование. Буквально за 10 дней расширенный медосмотр прошли 10661 человек. Важно отметить, что поликлиники края до конца ноября будут работать по особому расписанию – с 8:00 до 20:00, без выходных и праздников. Такой график коснется всех служб, задействованных в акции, в том числе процедурного, рентгенографического и маммографического кабинетов, кабинета ЭКГ. Это позволит упростить процесс прохождения обследования.

Как рассказали специалисты краевого минздрава, наиболее активно включались в акцию жители села Анучино, поселков городского типа Ольга и Кировский, а также Партизанского района.

– Помимо рабочих дней, каждые выходные и ближайшие праздничные дни вплоть до 30 ноября жители всех районов и городов Приморья могут обратиться в поликлинику и проверить состояние своего здоровья. Мы ориентируемся на трудоспособное население и понимаем, что людям удобнее посетить поликлинику вечером или в выходной день, – подчеркнули в ведомстве.

Акция призвана выявить риски возникновения гипертонии, инфаркта, инсульта, глаукомы, сахарного диабета и пяти видов рака. Обследование проводится в два этапа. По результатам первых исследований врачи дадут индивидуальные консультации по сохранению здоровья, а при выявлении отклонений направят на второй этап более углубленной проверки.

Второй этап также рекомендуют для пациентов, переболевших COVID-19. Для них врачи проведут спирометрию (процедура, позволяющая оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения), пульсоксиметрию и биохимический анализ крови. При необходимости пациента направят на КТ легких, дуплексное сканирование вен на ногах, эхокардиографию.

Чтобы не стоять в очередях, лучше записаться заранее через портал Госуслуг или через QR-код на листовках, которые размещены в общественных местах городов и районов Приморья. Без записи тоже принимают, но специалисты советуют выбирать время после обеда, а не в пиковые часы работы поликлиник.

Важно отметить, что профилактические медицинские осмотры рекомендовано проходить не реже одного раза в год, это поможет предотвратить риски многих заболеваний или выявить болезнь на ранней стадии. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» до конца года планируется обследовать более 524 тысяч взрослых и более 363 юных приморцев.

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