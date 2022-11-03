Больницы Приморья получили 87 новых санитарных машин

Это уже вторая поставка авто в регион в рамках программы модернизации первичного звена. Фото: правительство Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 3 ноября передал ключи от 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA главным врачам больниц края. Это уже вторая поставка авто в регион в рамках программы модернизации первичного звена.

Глава региона подчеркнул, что машины нужны для доставки медиков к жителям на дом в отдаленные районы и пациентов в поликлиники для качественной профилактической медпомощи.

– Новые автомобили будут служить для того, чтобы здоровье населения Приморского края с каждым годом укреплялось, – считает Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что программа модернизации показывает готовность региона улучшать систему здравоохранения.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что все авто распределили на 24 медицинских учреждения Приморья. Они закрепятся за поликлиниками, ведь подобный транспорт подходит лучше всего для работы в сельской местности. А все из-за высокой проходимости и несложного ремонта.

Итак, самую крупную поставку отправили в Уссурийск. У местной больницы теперь 15 новых машин. Пять из них закрепят за фельдшерскими пунктами для малонаселенных муниципалитетов.

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