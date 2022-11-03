Фото: пресс-служба ФСБ Приморского края.

В пресс-службе силового ведомства сообщили печальные новости о том, что умер Валерий Автухов, ветеран ФСБ Приморского края.

Он родился 14 апреля 1958 года в поселке Натальинск Красноуфимского района Свердловской области. Поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, а после служил в подразделениях Министерства обороны России.

Служил в органах военной контрразведки, затем в ФСБ Приморского края.

Он прошел долгий путь от оперуполномоченного особого отдела КГБ СССР по Тихоокеанскому флоту до начальника регионального отдела специальных операций Управления ФСБ по Приморскому краю.

За время службы он запомнился профессионально грамотным офицером и эффективным руководителем. Также получил множество наград, среди которых ордена «Мужества» и «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль ФСБ России «За участие в контртеррористической операции», нагрудные знаки «За службу в контрразведке» III и II степеней.

«Комсомольская правда» также приносит соболезнования семье Валерия Автухова. Прощание состоится в пятницу 4 ноября с 11:00 до 12:00 в Доме офицеров Тихоокеанского флота, похороны – в 13:00 на Морском кладбище.

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