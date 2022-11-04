В праздничные выходные во Владивостоке развернутся ярмарки

В начале ноября ямарки во Владивостоке будут работать с пятницы по воскресенье. Фото: vlc.ru

Продукцию местного производства можно приобрести в столице Приморского края на ярмарках. Все продовольственные площадки будут работать в выходные в разных районах города с 9:00 до 20:00. А с пятницы по воскресенье жители Владивостока также смогут купить сувенирные изделия ручной работы во время выставки «Дружелюбный маркет», которая пройдет на Светланской, 147. Торговая площадка будет работать с 10:00 до 17:00.

Рыбу, мясо, фрукты, ягоду, овощи, молоко и другую продукцию покупатели смогут приобрести на продовольственной ярмарке на Верхнепортовой, 2г (напротив Железнодорожного вокзала). Торговля здесь развернется 5 ноября. Также в субботу и воскресенье фермеры готовы предложить покупателям большой ассортимент продукции на Жигура, 2б. Еще одна ярмарка откроется в воскресенье, 6 ноября, на Басаргина, 15.

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