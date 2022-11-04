Константин Шестаков: Россияне – это народ с большим прошлым и крепкой силой духа

Константин Владимирович Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

Дорогие друзья! Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников нашей страны – Днем народного единства.

День народного единства – это еще один повод вспомнить о многонациональном богатстве нашей страны. О разнообразии культур и традиций. О том, что даже в самые трудные времена дружба, сплоченность и любовь к Родине объединяют миллионы людей. О многовековой истории России, о ее достижениях и стремлениях.

Россияне – это народ с большим прошлым, богатым культурным наследием, крепкой силой духа и нерушимыми ценностями.

От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех ваших начинаниях и добрых делах, веры в лучшее! Вместе мы сможем преумножить богатства страны, сохранить традиции и достичь любых целей.

Глава Владивостока Константин Шестаков

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