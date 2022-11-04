Полыхает мощно: в многоэтажке во Владивостоке загорелась квартира

Пожар на Красного Знамени. Фото: dpskontrol_125rus.

Очевидцы сообщают о мощном возгорании одной из квартир в многоэтажном доме в Первореченском районе Владивостока. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, заметно, как пламя распространилось по балкону в доме на проспекте Красного Знамени, 91.

Огонь и черный дым видны издалека.

На данный момент неизвестно, есть ли в квартире люди. «КП – Владивосток» уже связалась с пресс-службой ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация о происшествии и пострадавших уточняется.

Обновление на 11:43.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 11:26.

– Уже через 7 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных с балкона одной из квартир на седьмом этаже шел дым. В результате пожара балкон выгорел на площади около 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники и 11 человек личного состава, – прокомментировали редакции в ведомстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.