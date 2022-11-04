Парни во Владивостоке почти три часа снимали колеса с чужого авто перед камерами и очевидцами

По словам очевидцев, двое парней украли колеса и скрылись. Фото: Telegram-канал DPS_VL

Сюрреалистическая история произошла во Владивостоке в районе ТЦ «Снеговая Падь». Двое парней приметили колеса легкового автомобиля, припаркованного неподалеку, и решили украсть их. Демонтаж занял 2,5 часа, о чем владелец машины сообщил в социальных сетях.

– Приметили колеса. Поели в местной забегаловке, затем на глазах снимали колеса. В итоге укатили в сторону Анны Щетининой, – цитирует слова автора паблик в соцсети.

Подозреваемых несколько раз запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Опознать наглых юношей для правоохранителей не составит труда. Вероятно, нарушителей ждет административное наказание, возможно, даже уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на участке пожилого мужчины нашли больше 10 килограммов наркотиков. Он заявил, что не преследовал цели их продавать.

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