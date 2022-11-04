В Уссурийском заповеднике врачи оценили ЗОЖ диких животных

Пациенты оказались полностью здоровы. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Специалисты Института проблем экологии и эволюции А.Н. Северцова РАН специально прибыли в Приморский край для осмотра диких животных в Уссурийском заповеднике. Котов и куний обследовали на наличие опасных болезней, которые могут угрожать их соседям – амурскому тигру и дальневосточному леопарду. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

Обследовали дальневосточных лесных котов, а также барсуков и колон. Это виды, которые входят в рацион тигров и леопардов и могут распространять разные заболевания. Ведь одна из целей проверки– это исследование состояния экосистемы заповедника перед заселением сюда леопардов в рамках программы восстановления популяции. Поэтому диких животных сначала отловили с помощью приманки в контейнерах. Затем уже за осмотр принялись специалисты, которые измерили параметры тела, взяли кровь и мазки. В итоге пациенты оказались здоровы и их отпустили обратно в лес.

– Все осмотренные животные находятся в хорошем состоянии, выглядят здоровыми, ведут себя спокойно. Показатели анализа крови – в норме, без отклонений. Отловленные животные оказались молодыми особями. У лесных кошек не так давно сменились молочные зубы, а барсук успешно накопил к зиме жирок. Более детальные анализы полученных материалов будут проведены в лаборатории в Москве, – отметила Мария Ерофеева, старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ А.Н. Северцова РАН.

Подобные исследования параллельно проводятся и в национальном парке «Земля леопарда», где обитает одна из самых больших популяций дальневосточного леопарда. Планируется, что Уссурийский заповедник станет площадкой для увеличения ареала леопарда. Так редчайшие крупные кошки постепенно вернутся в места, где их полностью истребили десятилетия назад.

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