«Машина всмятку, жив ли водитель?»: в Приморье произошло кровавое ДТП из-за животного

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Svodka25

Трагическая авария произошла на одной из трасс Хасанского района Приморья. На дороге произошло ДТП с участием копытного: машина сбила лошадь. Последняя скончалась, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В деталях случая разбираются сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», животное скончалось. При этом о состоянии водителя мало что известно. По предварительной информации, рулевой выжил, но получил травмы.

В то же время машина серьезно деформирована, судя по кадрам, тиражируемым в социальных сетях. Из-за удара «смялись» кузов и крыша автомобиля.

К слову, похожий инцидент произошел в конце 2019 года в Михайловском районе Приморья. Водитель не увидел в темноте коня, машина съехала в кювет и перевернулась. Жители шутили, что лошадь сбила автомобиль. Однако животное, к несчастью, скончалось.

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