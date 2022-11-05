До -6°C опустятся столбики термометров в Приморье 5 ноября

В крае облачно и ветрено. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 5 ноября, в Приморье осадки не ожидаются. Ветер северо-западный и западный умеренный, в некоторых районах сильные порывы. Столбики термометров в крае покажут до 0...+12°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков, умеренный северо-западный и западный ветер, во второй половине дня он усилится и сменит свое направление на юг. Утром ожидается прохлада до -1...-3°C, днем воздух прогреется до +7...+9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, со второй половины дня южный умеренный до сильного. Утром температура воздуха достигнет -4...-6°C, днем поднимется до +8...+10°C.

В Находке облачно и без осадков. Западный ветер вечером сменит свое направление на юг. Утром столбики термометров покажут -2...-4°C, днем +8...+10°C.

Напомним, что после 10 ноября погода в Приморье резко изменится. Циклон вызовет в крае снегопад и гололед на дорогах.

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