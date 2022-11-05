Мастер-классами и 30-метровым столом дружбы отметили День народного единства во Владивостоке

Мероприятие прошло на центральной площади города. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

С размахом во Владивостоке отпраздновали День народного единства. Жителей и гостей города ждали не только творческие выступления, мастер-классы, но и особый сюрприз. Мероприятие посети губернатор Приморья Олег Кожемяко, другие представители власти, общественных организаций, депутаты.

Перед зрителями выступили творческие коллективы, гости праздника делали памятные снимки в тематических фотозонах, учились вязать, ткать, валять из войлока в специальных ремесленных мастерских и сдавали нормативы ГТО. На центральной площади Владивостока подготовили площадку «Письма героям», где взрослые писали пожелания участникам СВО, а дети рисовали. Приморский краевой театр кукол приглашал ребят посмотреть спектакль «Ястребок» – драматической баллады об одном из неизвестных героев Великой Отечественной войны.

На мастер-классах приморцы учились вязать и ткать. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Еще одной изюминкой праздника стал 30-метровый стол дружбы, здесь гости смогли попробовать блюда разных народов, которые проживают в Приморье: бурятские буузы, грузинские хинкали, узбекскую самсу.

Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей края, отметив, что именно в единстве кроется наша сила.

– Благодаря народному единению и вере мы разгромили наполеоновские полчища, выстояли у стен Москвы, Ленинграда и поставили победную точку в борьбе с нацизмом в Берлине. Сегодня нацизм вновь поднимает голову на Украине. Тысячи приморцев мужественно и с честью выполняют воинский долг на фронте. Сотни тысяч приморцев своим мирным трудом куют победу здесь, помогая и снаряжая наших бойцов и на деле воплощая в жизнь идею о единстве армии и народа. Мы верим в могущество нашей страны, нашу победу!

Одной из особенностью праздника стал 30-метровый стол дружбы. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

С приветственными словами также выступили координатор приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко, руководитель депутатскои фракции партии «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края Алексеи Козицкии , председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

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