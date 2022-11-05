Больше 500 мобилизованных приморцев получили денежную поддержку от правительства края

Поддержку оказывает министерство труда и социальной политики. Фото: принтскрин видео.

Больше 500 мобилизованных жителей Приморья получили 150 тысяч рублей в качестве меры поддержки. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

По словам главы Приморья, от воинских частей и соединений поступили данные о 2360 мобилизованных, из них деньги получили 545 человек.

Губернатор также отметил, что министерство труда и социальной политики переводит деньги на счета бойцов, опираясь на списки от министерства обороны. Из-за проверки необходимых данных вес процесс занимает несколько дней.

– Попросил коллег из краевого военкомата посодействовать, представить до 15 ноября все списки, чтобы мы смогли перечислить выплаты всем мобилизованным землякам, – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как осуществляется выплата.

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