Больше 80% домов во Владивостоке получают тепло

В администрации города назвали точное количество жилых помещение, где есть отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке продолжается подключение домов к отоплению. В пресс-службе администрации города рассказали, сколько жилых помещений уже получили тепло.

По информации мэрии, к отоплению подключили 81% домов, то есть 2708 зданий из 3343.

Жителей просят следить за температурным режимом в комнате, а в случае неполадок обращаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, представители которых должны наладить систему отопления.

Узнать, какая УК обслуживает ваш дом можно на сайте ГИС ЖКХ, а ее контакты – на сайте администрации Владивостока.

Тепло в жилые дома города начало поступать с 31 октября, и за это время произошло ЧП, которое оставило без отопления жителей Эгершельда.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, куда следует обращаться приморцам, если они обнаружили неполадки при запуске общедомовой системы отопления.

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