В Приморье начальника теплового участка, где погибли два слесаря, отправили в СИЗО

Меру пресечения избрал Кавалеровский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главу участка теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» заключат под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры.

Как поделились представители ведомства, начальника подозревают в нарушении правил безопасности, что стало причиной обвала грунта в траншее на участке сетей водоснабжения в пгт. Хрустальный. По решению Кавалеровского районного суда глава проведет два месяца под стражей.

Напомним, что из-за обвала грунта на участке погибли два человека в возрасте 36 и 57 лет, еще двое пострадали. Все четверо были сотрудниками теплового района «Кавалеровский» дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго». После ЧП прокуратура организовала проверку.

Спустя сутки после происшествия следственный комитет завел уголовное дело за нарушения правил безопасности при строительных или других работах, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек.

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