Спокойная и теплая погода ожидается в Приморье на следующей неделе

Существенные осадки не предвидятся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики портала «Пригидромет» озвучили прогноз погоды на следующую неделю. По информации метеорологов, в крае ожидается спокойная обстановка.

В понедельник, 7 ноября, малоактивный атмосферный фронт не вызовет в Приморье существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-7°C, на северо-востоке – до -13°C, а на южном побережье покажут до +1...+4°C. Днем в крае потеплеет до +5...+11°C.

Во вторник, 8 ноября, гребень континентального антициклона вызовет небольшую облачность в Приморье. Ночные температуры воздуха не поменяются, а дневные повысятся на 2-4 градуса. 9 ноября влияние гребня антициклона ослабеет, в крае продолжится потепление.

Во Владивостоке 7 ноября ожидается переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +1...+4°C, днем +5...+8°C. В ночь на вторник температура воздуха не изменится, днем повысится на пару градусов, а в среду, 9 ноября, потеплеет до +9...+11°C.

Напомним, по информации главы «Примгидромета» Бориса Кубая, после 10 ноября в Приморье ворвется снег.

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