В Приморье парень в черном пытался поджечь магазин техники местного миллиардера

Поступок парня попал на камеры видеонаблюдения и распространился в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В Приморье в одном из филиалов DNS неизвестный пытался поджечь магазин. С какой целью он решился на такой поступок, неизвестно.

Предположительно, все случилось в Уссурийске. По кадрам, которые появились в социальных сетях, видно, что парень в черной одежде внимательно рассматривал стиральные машины. За одной из них он спрятал и поджег предмет, похожий на банку, обклеенную бумагой, после чего покинул магазин.

В пресс-службе МЧС корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что информация о поджоге не поступала. Скорее всего, не сработала сигнализация. В социальных сетях пишут, что горящий предмет нашли сотрудники магазина по запаху гари. Заявление на неизвестного писать не стали, так как не один из товаров не пострадал. Остается загадкой, зачем же он все это провернул, возможно, хотел отвлечь работников, чтобы совершить более серьезные темные дела.

Редакция также связалась с представителями филиала DNS, в котором, предположительно, произошла попытка поджога, однако сотрудники отказались от комментариев.

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