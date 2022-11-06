Определит гребень антициклона: о погоде в Приморье на воскресенье, 6 ноября

Согласно многолетним наблюдениям, самым холодным было 6 ноября в 1917 и 1933 годах Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 6 ноября, Приморский край окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают выходной день без осадков, ветер возьмет направление с юго-запада и запада, температура воздуха +3...+9°C. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице немного облачно, без дождей. Ветер северо-западный, после обеда – умеренный южный. Утром температура воздуха варьировалась от 0 до 2 градусов со знаком плюс, днем ожидается 5-7 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также без осадков и переменно облачно. Слабый ветер возьмет направление с юго-запада. Утром температура воздуха заметно ниже, чем во Владивостоке: -6...-8°C. Днем теплее – 6-8 градусов со знаком плюс.

В Находке слабый до умеренного ветер, без осадков. Температура воздуха +7...+9°C, в утренние часы 0...+2°C.

Кстати, согласно многолетним наблюдениям, самым холодным было 6 ноября в 1917 и 1933 годах – 9,9 градуса со знаком минус. Самым теплым этот день был зафиксирован в 1963 году – +15,4 °С.

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