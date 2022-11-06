Без тепла остаются 190 домов. 35 из них отключены от теплоснабжения по причине аварий Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Теплом обеспечено более 94 % домов Владивостока. Это 3158 домов из 3348. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса сообщили, что подача тепла все еще продолжается. Это касается только жилых домов, потому что все социальные учреждения – школы, детсады, объекты здравоохранения – подключены к теплоснабжению полностью.

– Без тепла остаются 190 домов. 35 из них отключены от теплоснабжения по причине аварий на магистральных сетях. Идет их устранение, на местах трудятся 11 бригад, – уточнили в администрации Владивостока.

Еще в 155 домах работы ведут УК и ТСЖ. Там вытесняют воздух из батарей, настраивают режим либо ремонтируют внутренние инженерные сети.

Напомним, что если в вашей квартире до сих пор нет отопления, то нужно незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу своей управляющей компании или ТСЖ, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по телефону 2222-333.

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