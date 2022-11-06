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НовостиВладивосток6 ноября 2022 0:17

Почти 100% домов во Владивостоке подключены к теплу

Подача отопления все еще продолжается
София МИХАЙЛОВА
Без тепла остаются 190 домов. 35 из них отключены от теплоснабжения по причине аварий

Без тепла остаются 190 домов. 35 из них отключены от теплоснабжения по причине аварий

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Теплом обеспечено более 94 % домов Владивостока. Это 3158 домов из 3348. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса сообщили, что подача тепла все еще продолжается. Это касается только жилых домов, потому что все социальные учреждения – школы, детсады, объекты здравоохранения – подключены к теплоснабжению полностью.

– Без тепла остаются 190 домов. 35 из них отключены от теплоснабжения по причине аварий на магистральных сетях. Идет их устранение, на местах трудятся 11 бригад, – уточнили в администрации Владивостока.

Еще в 155 домах работы ведут УК и ТСЖ. Там вытесняют воздух из батарей, настраивают режим либо ремонтируют внутренние инженерные сети.

Напомним, что если в вашей квартире до сих пор нет отопления, то нужно незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу своей управляющей компании или ТСЖ, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по телефону 2222-333.

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