В МЧс комментариев пока не дают Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Минувшей ночью во Владивостоке сгорел автомобиль. По предварительной информации, пострадал водитель. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что возгорание произошло на Героев Варяга в темное время суток. В местном МЧС комментариев пока не дают, однако в социальных сетях уже распространилось видео пожара.

На кадрах – горящий габаритный автомобиль. Очевидцы говорят, что загорелась фура. Автомобиль выгорел буквально дотла.

– Очень печально, что там очень сильно обгорел, видимо, водитель этой фуры, – пишут владивостокцы.

Достоверной информации о состоянии водителя пока нет. «Комсомолка» продолжит следить за данной темой.

Напомним, что совсем недавно во Владивостоке также сгорела фура. Предшествовал пожару сильный взрыв. Салон объяло дымом, но, со слов очевидцев, в этот момент внутри все еще находился водитель. Жуткие кадры с места происшествия оказались в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Был очень сильный взрыв»: во Владивостоке загорелась фура с водителем внутри

Во Владивостоке полыхает фура, огонь перекинулся на ж\д состав (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.