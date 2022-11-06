В МЧС Приморья рассказали, кто пострадал на пожаре с фурой во Владивостоке

По данным ведомства, сгорели 30 квадратных метров Фото: Иван Макеев

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел во Владивостоке минувшей ночью воскресенья, 6 ноября. О том, кто же все-таки пострадал, читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы города поздней ночью – в 02:22 часа. Когда к месту пожара прибыли спасатели, кабина и прицеп габаритного авто уже объяло пламя. По данным ведомства, сгорели 30 квадратных метров. В причинах случившегося теперь предстоит разбираться специалистам.

Также в МЧС отметили, что при происшествии действительно пострадал мужчина 1973 года рождения.

– Из-за воздействия опасных факторов пожара, – говорится в сообщении.

Напомним, что ЧП произошло на улице Героев Варяга во Владивостоке.

– Очень печально, что там очень сильно обгорел, видимо, водитель этой фуры, – написали в соцсетях владивостокцы.

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