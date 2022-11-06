Отключения продлятся девять часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без воды останется целая улица в пригороде Владивостока. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным ведомства, холодное водоснабжение в среду, 9 ноября, отключат в домах по следующим улицам:

ул. Черноморская 4, 4/1, 4/2, 6, 6А, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20

Специалисты говорят, что отключения связаны с плановыми ремонтными работами на объекте. Вода перестанет поступать с 8 часов утра и вернется в дома потребителей только к 17 часам.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к неудобствам.

Напомним, накануне пожар на подстанции во Владивостоке оставил без электричества два крупных района города. Аварию устраняли почти сутки, а рано утром больше 10 садов не открыли свои двери из-за отсутствия света. Подробности о ЧП можно прочитать в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за пожара на подстанции во Владивостоке не открылись более 10 детских садов

Без электричества остался целый район города (Подробнее...)

Более 18 тысяч владивостокцев до сих пор остаются без света из-за пожара на подстанции

Длительным отключением электричества во Владивостоке заинтересовалась прокуратура (Подробнее...)

Кабельные линии на подстанции во Владивостоке восстанавливают бригады МУПВ «ВПЭС»

Авария на объекте оставила без электроэнергии крупный район города (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.