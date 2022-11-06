Следком Приморья проводит доследственную проверку по факту избиения женщины девочками-подростками

Есть версия, что пенсионерка как-то нелицеприятно высказалась о матери одной из нападавших на нее подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артёме по сообщению в средствах массовой информации сведений об избиении подростками женщины проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Специалисты проводят проверку по признакам статьи 116 Уголовного кодекса РФ – побои. Напомним, что речь идет о видеоролике, который накануне появился в социальных сетях. Две девочки избили пенсионерку, находясь у нее же дома. Что стало причиной такого агрессивного поведения в сторону женщины – пока неизвестно. Есть версия, что пенсионерка как-то нелицеприятно высказалась о матери одной из нападавших на нее подростков.

В обстоятельствах произошедшего уже разбирается полиция и следком. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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