«Там хоть люди-то живы?»: серьезная авария произошла в Приморье

Фото: скриншот из видео

Серьезная авария произошла днем в воскресенье, 6 ноября. Очевидцы успели запечатлеть последствия ДТП на видео. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в Большом Камне. На трассе неподалеку от автовокзала, что на улице Зеленая, столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что один из них перевернулся на крышу, заняв почти всю проезжую часть. Второй, а это Toyota Prius, получил серьезные механические и кузовные повреждения, вылетев с трассы на придорожную клумбу. По свидетельствам очевидцев, оба авто вряд ли теперь смогут самостоятельно и без эвакуатора покинуть место ДТП.

Ролик, снятый другими автомобилистами, сразу же разлетелся по местным Telegram-каналам. Пользователи интернета задаются вопросом: там хоть люди-то живы?

Чуть позже в социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала сам момент аварии. Судя по всему, виноват будет водитель «электрички», который не убедился в безопасности и начал выезжать со второстепенной дороги на главную.

Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит специалистам.

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